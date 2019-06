Golf: a Usmate Velate sul green per il Comitato Maria Letizia Verga Dopo il successo della prima edizione, torna l’appuntamento con il Trofeo Assolombarda Invitational di golf, che si svolgerà il 4 giugno al Golf Brianza Country Club-Cascina Cazzù a Usmate Velate.

Dopo il successo della prima edizione, torna l’appuntamento con il Trofeo Assolombarda Invitational di golf, che si svolgerà il 4 giugno al Golf Brianza Country Club-Cascina Cazzù a Usmate Velate. La gara, che verrà disputata secondo le regole del R&A Rules Limit ed adottate dalla Federazione Italiana Golf, si svolgerà con la formula delle 18 buche Louisiana stableford a coppie, categoria unica, partenza shot gun.

L’evento è organizzato dal Comitato Piccola Industria di Assolombarda e sarà un’occasione di incontro di sport ma soprattutto di charity. Assolombarda Invitational infatti supporta il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia infantile, nato con l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia in cura presso il Centro Maria Letizia Verga Monza l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata per garantire loro maggiori possibilità di guarigione e una miglior qualità di vita.

Lo scorso anno l’obiettivo è stato pienamente raggiunto: i fondi raccolti nella prima edizione del trofeo sono stati destinati al sostegno del progetto “sport therapy”, un programma di allenamento e riabilitazione per i bambini e i ragazzi in terapia oncologica.

L’iniziativa, oltre ad avere un importante scopo benefico, rappresenta anche per gli associati di Assolombarda (e non solo) un’ottima occasione per fare networking e per attivare possibili sinergie di business tra imprese.

