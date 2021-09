Gli Istituti clinici Zucchi ancora partner dell’Ac Monza con la medicina sportiva Il Gruppo San Donato con gli Istituti clinici Zucchi e la casa La Madonnina confermano la partnership con l’Ac Monza per la medicina sportiva e non solo.

Gli Istituti clinici Zucchi, punto di riferimento della sanità della Brianza, e la casa di cura La Madonnina, storica struttura privata nel cuore di Milano, entrambi parte del Gruppo San Donato, rinnovano la loro partnership con Ac Monza.

Le due strutture forniranno la consulenza dei propri professionisti per tutelare e preservare la salute degli atleti della società biancorossa. La casa di cura La Madonnina eseguirà anche le visite per i nuovi tesseramenti, grazie a un percorso a 360 gradi con esami ematochimici, diagnostica per immagini e consulti specialistici e metterà inoltre a disposizione i suoi check up personalizzati per il personale e i dipendenti della società, con una courtesy room appositamente riservata.

«La Madonnina e Istituti clinici Zucchi forniscono servizi specialistici all’avanguardia per la diagnosi, le cure e la riabilitazione, sia tramite prestazioni ambulatoriali sia grazie alla chirurgia e ai ricoveri - commenta Renato Cerioli, amministratore delegato della casa di cura La Madonnina, degli Istituti clinici Zucchi e dell’Istituto clinico Villa Aprica - Negli ultimi anni abbiamo implementato le attività a supporto degli sportivi, professionisti e amatori, anche grazie a Zucchi Wellness Clinic e ai suoi servizi per il benessere di tutta la famiglia – dai giovanissimi agli anziani. Proseguiamo con orgoglio in questa collaborazione con Ac Monza, di cui abbiamo posto le basi nel 2020 e che si arricchisce ulteriormente, condividendo valori importanti come l’amore per lo sport, l’impegno quotidiano al miglioramento, il lavoro di squadra. Contiamo di fornire un servizio di altissimo livello e in continuo sviluppo, che contribuisca a far emergere al meglio il calcio della nostra città».

Soddisfatto l’amministratore delegato dell’Ac Monza, Adriano Galliani: «Siamo legati da tempo agli Istituti clinici Zucchi e alla casa di cura La Madonnina da uno splendido rapporto personale e professionale. Con questo accordo l’Ac Monza continua a rafforzare le sinergie con le eccellenze del territorio. Oltre alla qualità nei servizi specialistici che saranno forniti ai tesserati Ac Monza, la Madonnina e Istituti clinici Zucchi sono partner ideali per poter condividere la filosofia e i valori che l’Ac Monza intende trasmettere a tutti gli stakeholders».

