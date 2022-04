Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ginnastica artistica: quante medaglie per le brianzole ai campionati regionali Ld3 e Silver Lc Pioggia di medaglie sulle ginnaste tesserate a società della Brianza nelle gare disputate a Lodi e ad Albese con Cassano. Tutti i risultati.

A Lodi, nella prima prova Campionato regionale lombardo divisione LD3, queste ginnaste sono rientrate in sede con medaglie al collo, categoria Junior 1° Fascia Alexia Manero (argento – Ginn.Sampietrina - Seveso); categoria Senior 1° Fascia: Giulia Trisoglio (oro – Casati Arcore); Cat. Senior 2° fascia Beatrice Pozzi (oro - Polisp.Besanese – Besana).

Campionato Silver categoria LD - Allieve 4° fascia: Camilla Matacena (argento – Sampietrina). Allieve 3° Fascia: Giada Marino (oro – Pro Lissone).

Ginnastica artistica Polisportiva Besanese

(Foto by Franco Cantù)

Ad Albese con Cassano - Campionato individuale Silver divisione LC, Categoria Allieve 2° Fascia: Eva Brambilla (oro – Ginn.Art.82 Cornate d’Adda), Fabiola Bove (argento – Robur et Virtus), Dafne De Pas (bronzo – Meda). Allieve 3° Fascia Matilde Cerana (oro - Meda), Margherita Fenaroli (Robur et Virtus Villasanta) e Anita Pesce (Casati) entrambe argento. Allieve 4° Fascia: Olimpia Quadrini (oro), Elena Brambillasca (argento) Greta Galbiati (bronzo) tutte Robur et Virtus. Junior 1° Fascia: Valentina Rodaro (oro - Gal Lissone), Junior 2° Fascia: Ludovica Maurelli (bronzo – Pro Lissone). Junior 3 Fascia: Federica Menni (argento – Casati). Senior 1° Fascia: Vanessa Elena Ghezzi (oro - Franco Gym 95 – Biassono), Daniela Firpo (argento – Casati), Valentina Gonzo (bronzo (Art.2006 Cavenago). Senior 2° Fascia: Giulia Riva (oro – Art. 2006 Cavenago), Elena Terraneo (argento) e Sara Proserpio (bronzo (entrambe Pro Carate).

Divisione LC 3 – Categoria Allieve 2° Fascia: Melissa Asia Popia (oro Ginn.Art.82 Cornate d’Adda). Allieve 3° Fascia: Vera Rainone (argento) e Vittoria Valagussa (bronzo) entrambe Ginn.Art.Cornate. Junior 1° Fascia: Arianna Penati (oro – Robur et Virtus). Junior 2° Fascia: Sofia Usuelli (bronzo - Pro Lissone). Junior 3° Fascia: Aurora Cepparulo (oro - Vigor in Fide Barlassina). Junior 2° Fascia: Beatrice Ballabio (oro) e Letizia Mondella (bronzo) entrambe Pro Carate, Giulia Brambilla (argento – Pro Lissone).

