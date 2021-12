Ginnastica artistica: a Mortara e Jesolo le finali nazionali, i risultati della Brianza Mortara e Jesolo sede delle finali nazionali maschili e femminili di ginnastica artistica. E la Brianza è stata protagonista.

L’anno sportivo dei ginnasti che gareggiano nelle categorie junior e senior si è concluso a Mortara nei Campionati nazionali individuali Gold. Al Palamassucchi, i ginnasti brianzoli hanno vinto complessivamente 15 medaglie sui diversi attrezzi e ben tre medaglie nel concorso generale. Nel giro completo dei sei attrezzi, Daniele Somaschini (Sampietrina Seveso) già apprezzato per alcuni risultati conquistati in gare internazionali, ha vinto l’argento nella categoria Junior 1^ Fascia mentre due atleti della Pro Carate Brianza, Riccardo Villa e Diego Vazzola nella categoria Junior 2F, hanno vinto rispettivamente l’oro e il bronzo.

Nelle finali sui singoli attrezzi spiccano i risultati degli atleti della Sampietrina allenati da Paolo Quarto, della Pro Lissone di Luigi Attanasio, della Pro Carate di Riccardo Corti e della Sg.Meda che si avvale di uno staff tecnico coordinato da Maurizio Allievi, già Ct della nazionale azzurra.



Nella Cat.Junior 1F, Daniele Somaschini ha vinto tre titoli: cavallo con maniglie, anelli e sbarra; Andrea Manzoni (Pro Lissone) è tornato in sede con al collo la medaglia d’argento vinta al cavallo, e quella di bronzo alle parallele.

Nella categoria Junior 2F, Achille Andrea Montrasio (Pro Lissone) ha vinto il titolo al corpo libero e quello di vice campione italiano al volteggio; Diego Vazzola il bronzo al cavallo e Riccardo Villa l’oro a volteggio e sbarra (entrambi sono tesserati alla Pro Carate).

Infine nella categoria 3F, Davide Oppizzio (Sg.Meda) ha vinto il titolo sulla sbarra, la medaglia d’argento al corpo libero e quella di bronzo al cavallo; Simone Recalcati (Sampietrina) il bronzo al corpo libero: Nadir Vicentini (Pro Carate) il bronzo al volteggio.

L’emozione ha inciso invece sui piazzamenti dei ginnasti della Casati Arcore allenati da Valentina Boi, Riccardo Monguzzi, Matteo Morandi e Francesco Pontiggia.

In campi femminile alla finale nazionale disputata a Jesolo erano presenti, dopo aver superato le griglie delle qualificazioni, ben cinque società brianzole a conferma dell’eccellente lavoro che viene svolto nelle società di Lissone, Villasanta, Cavenago e Cornate d’Adda. Nella categoria Gold1 (titolo nazionale vinto dalla Geas di Sesto) la Gal Lissone si è classificata al decimo posto con la squadra composta da Rebecca Aiello, Martina Amatruda, Emma Bazzini, Ginevra Cavallari, Emma Furno, Emma Simone.

Nella Gold2 prestigioso risultato della Pro Lissone che ha concluso il torneo al terzo posto con le ginnaste Giada Marino, Sofia Miccoli, Alessia Maria Muresan, Alessia Somaschini, Ludovica Usuelli. Sempre in questa categoria la Sampietrina ha chiuso al 26mo posto presentando in pedana Quillupangui Caiza, Serena Isella, Camilla Matacena, Silvia Sartore al loro esordio su una platea nazionale. Questi i risultati delle altre squadre brianzole che avevano staccato il pass per la finale di Jesolo. Categoria Gold 3A, Ginnastica Artistica 82 di Cornate d’Adda 28mo posto con Nicole Paris, Stella Maria Piana, Giorgia Scarabelli; nella Gold 3 B, Robur et Virtus Villasanta 20mo posto con Emma Bogani, Elisa Brambillasca, Olimpia Quadrini, Alice Volpi e 22mo posto per l’Artistica 2006 di Cavenago con le ginnaste Maya Lucia Buccella, Arianna Gouzo, Sabrina Selvaggio, Carolina Spino.

