Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gli Hammers in azione - foto di Stefano Bazzon

Football americano, ultima chiamata per gli Hammers di Desio: dentro o fuori Ultima possibilità per il team brianzolo di football americano di raggiungere i playoff. Al “The Forge” di Desio, sabato 29 maggio dalle 18 gli Hammers possono decidere il loro destino contro i BlueStorms. Diretta online sul canale Twitch HammersFootball.

Sabato 29 maggio, ore 18: Hammers vs BlueStorms. Dentro o fuori. È l’ultima possibilità per il team brianzolo di football americano di raggiungere i playoff. Al “The Forge” di Desio, gli Hammers possono decidere il loro destino: vincere e provare a raggiungere i playoff nell’ultima sfida di campionato, o perdere, regalando i playoff agli avversari, chiudendo la stagione in ultima posizione nel girone G.

Partita a porte chiuse, per protocolli Covid-19, ma diretta online sul canale Twitch HammersFootball: al commento Gianluca Corti per una produzione CineSportEvents.

I brianzoli sono chiamati a ristabilire la realtà nell’annata di football più corta della storia (due mesi di preparazione prima di una regular season di 4 partite con due squadre avversarie): dopo il pessimo avvio di campionato, dita incrociate o potrebbe arrivare l’ennesima giornata storta e una sconfitta che rovinerebbe l’annata. Dopo le prime due partite numerosi infortuni regalano un notevole vantaggio agli avversari I BlueStroms che si presenteranno a Desio un po’ segnati dalla recente sconfitta della settimana precedente, ma ambiziosi con l’obbiettivo del bottino pieno: vittoria ed accesso ai playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA