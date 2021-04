Football americano, gli “Hammers” di Desio pronti al campionato italiano a 9: in campo moltissimi rookie Partecipazione al campionato italiano di Football a 9, la Terza Divisione chiamata anche CIF9. Mauro Poltronieri nuovo OC della squadra mentre la difesa ritorna nelle salde mani di coach Stefano Ganz. Esordio il 9 maggio a Bienate.

Dopo la stagione interrotta (2020), la regular season 2021 è alle porte. Molti i cambiamenti e le novità che questa lunga pausa forzata ha portato in casa Hammers, la società di football americano di Desio. Il più evidente ed importante è la partecipazione al campionato italiano di Football a 9, la Terza Divisione chiamata anche CIF9.

Una nuova dimensione e adattamento che ha coinvolto anche il coaching staff: Mauro Poltronieri nuovo OC della squadra mentre la difesa ritorna nelle salde mani di coach Stefano Ganz (DC). Ad affiancarli l’inossidabile coach Robert Bloomhuff per il comparto WR, Giovanni Carugo, quest’anno fermo per infortunio, darà una mano al reparto DB, infine ecco il ritorno in squadra di Simone “Speedy” Mandelli che si occuperà del reparto RB (l’ultima sua apparizione sul campo da football è stata nel 2016 quando concluse la sua attività da giocatore nell’ultima stagione in CIF9 dei brianzoli) .

“Last but not least”, anche il senior team ha visto rivoluzionare il numero di giocatori, a fronte di un importante ricambio generazionale che arriva nel momento in cui la scelta del CIF9 sembra calzare a pennello per avviare una crescita sportiva più adeguata per i giocatori che si approcciano per la prima volta a questo sport. «In campo, quindi, si vedranno un numero elevato di facce nuove tra cui qualche giocatore in trasferta da altre squadre ma soprattutto molti, moltissimi rookie che inizieranno la loro avventura come giocatori di football- fanno sapere dalla società - la brevità del campionato e l’inizio della stagione sportiva ritardata a febbraio purtroppo non aiutano a fare abbastanza esperienza e a consolidarla, ma le prospettive della società rimangono ben chiare: appena il numero di giocatori della senior team lo permetterà, si tornerà a giocare in un campionato di football a 11».

Il Campionato Italiano Football a 9 (CIF9) partirà nel weekend del 24-25 aprile, ma la prima partita dei neroverdi non si disputerà prima del 9 maggio quando, in trasferta a Bienate, affronteranno i Blue Storms di coach Ferrari. Per gli Hammers le date da segnare sono queste: domenica 9 Maggio Hammers contro BlueStorms (week 3), sabato 15 maggio Hammers contro Blitz (week 4), sabato 29 maggio Hammers contro BlueStorms (week 6) e domenica 13 giugno Hammers contro Blitz (week 8). Le partite casalinghe di questa stagione saranno come di consueto nella bella cornice del The Forge, il campo centrale del centro sportivo comunale di Desio, ma saranno disputate a porte chiuse, almeno fino a quando i decreti legge in merito ai protocolli di gestione Covid-19 non consentiranno il ritorno del pubblico sugli spalti. Questa e altre limitazioni saranno la caratteristica che descriverà l’intera stagione di football americano su tutti i campi italiani.

Anche per il settore giovanile la situazione si è rinnovata. Quest’anno la stagione di Flag Football vedrà gli Hammers schierati nella categoria Under17 dove il girone di competenza è quello con i due squadroni milanesi: Seamen e Rhinos.

