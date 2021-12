Flag football: l’impresa di Giorgia e Martina, ottave ai Mondiali con l’Italia e qualificate ai World Games C’è anche la firma delle vimercatesi Giorgia Cetani di Cornate d’Adda e Martina Ciminello di Busnago sull’ottimo ottavo posto dell’Italia di Flag football ai Mondiali disputati in Israele. Azzurre qualificate per la prima volta ai World Games.

Vola il Flag football azzurro. E sull’ottimo ottavo posto dell’Italia ai Mondiali in Israele, nei giorni scorsi, c’è anche la firma delle vimercatesi Giorgia Cetani di Cornate d’Adda e Martina Ciminello di Busnago. Le ragazze, atlete del Lions Bergamo, sono state protagoniste di un risultato considerato st

Sport Flag Football Giorgia Cetani (15) di Cornate d'Adda e Martina Ciminello (19) di Busnago con la maglia dell'Italia che ha partecipato ai Mondiali in Israele

orico anche dagli addetti ai lavori dopo il settimo posto agli Europei 2019. E che ha portato in dote pure la prima qualificazione ai World Games in Alabama, a Birmingham nel luglio 2022. Proprio come gli uomini che hanno chiuso la manifestazione al quarto posto.



Tre vittorie nella fase di qualificazione con Cile, Bielorussia e Repubblica Ceca (stop con Panama) l’accesso ai quarti di finale. Qui il Messico è stato più forte, ma non ha tolto il sorriso alle azzurre. Anzi.

“Abbiamo fatto la storia, uniti come non mai. Questi siamo noi. Questo è il Blue team”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA