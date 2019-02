Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Dalla pagina Facebook Scuderia Ferrari)

La nuova Ferrari del campionato 2019 (Foto by Dalla pagina Facebook Scuderia Ferrari)

F1, svelata la nuova Ferrari dei 90 anni, Vettel: «Non vedo l’ora di salire e partire» Svelata venerdì 15 febbraio, a Maranello, la SF90 in omaggio ai novant’anni della Rossa: la Ferrari si prepara ad affrontare un altro campionato di formula 1 in versione “anti Mercedes”, il nemico da battere, con una livrea meno rossa della tradizione.

Svelata venerdì 15 febbraio, a Maranello, la SF90 in omaggio ai novant’anni della Rossa: la Ferrari si prepara ad affrontare un altro campionato di formula 1 in versione “anti Mercedes”, il nemico da battere, con una livrea meno rossa della tradizione, inserti neri e linee semplici, specialmente nell’ala anteriore, per assecondare le nuove norme regolamentari sull’aerodinamica.

«Ci sono grandi aspettative. Rappresentiamo l’orgoglio della nazione, milioni di tifosi. E’ una responsabilità che accettiamo con gioia, con fiducia nel talento di uomini che e donne che lavorano instancabilmente per rendere realtà le nostre ambizioni» ha detto l’ad di Ferrari Louis Camilleri, aprendo la cerimonia di presentazione della nuova monoposto, la prima della presidenza John Elkann.

La SF90 è stata svelata alla presenza del presidente, dell’ad Louis Camilleri, del nuovo team principal Mattia Binotto, di Piero Ferrari, vicepresidente, e naturalmente dei piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. «Sono orgoglioso di lavorare in questo team per portare avanti il sogno di Enzo Ferrari» ha detto un emozionato Binotto.«Essere Ferrari significa essere squadra. Iniziamo un importante stagione, un decennio che ci porta ai nostri 100 anni. Abbiamo bisogno di vincere tutti insieme» ha aggiunto Elkann.

L’auto debutterà in pista lunedì, nei test di Barcellona (18-21 febbraio) e poi in campionato il 17 marzo a Melbourne: «Non vedo l’ora di salire sull’auto e partire, ogni volta è un’emozione incredibile» ha detto Vettel.

