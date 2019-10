F1, Gp del Messico: Verstappen penalizzato, prima fila Ferrari con Leclerc e Vettel Max Verstappen è stato penalizzato di tre posizioni e lascia la pole position del Gp del Messico a Charles Leclerc e alla Ferrari che occuperà la prima fila. La decisione dei giudici.

Max Verstappen è stato penalizzato di tre posizioni per non aver rispettato il segnale di bandiera gialla e lascia la pole position del Gp del Messico a Charles Leclerc e alla Ferrari che occuperà la prima fila. Il pilota Red Bull era finito sotto investigazione per non aver rallentato nel momento dell’incidente di Valtteri Bottas e scivola al quarto posto: la ha deciso la giuria dopo aver parlato con lui e aver riesaminato video, audio e telemetria.

In pole quindi Leclerc (Ferrari) davanti a Vettel (Ferrari), Hamilton (Mercedes), Verstappen (Red Bull).

© RIPRODUZIONE RISERVATA