F1: Charles Leclerc primo, la Ferrari vince il Gp d’Australia. Il pilota: «Siamo fortissimi» Vittoria per Charles Leclerc e per la Ferrari in Australia, a Melbourne. Secondo sul podio Sergio Perez su Red Bull, terzo George Russell (Mercedes). Ritirato il campione del mondo in carica Max Verstappen, per la seconda volta in tre gare.

Vittoria per Charles Leclerc e per la Ferrari in Australia, a Melbourne. Per il monegasco è il quarto successo in carriera, per la Rossa è il sigillo numero 240: soprattutto è la vittoria che conferma il ritorno di una Ferrari da protagonista nel Mondiale, con il primo posto nella classifica dei piloti con Leclerc a 71 punti (+34 su George Russel) e in quella costruttori (Ferrari 101, Mercedes 65).

Secondo sul podio Sergio Perez su Red Bull, terzo George Russell (Mercedes). Ritirato il campione del mondo in carica Max Verstappen, per la seconda volta in tre gare.

Leclerc è partito in pole position e ha tenuto la testa della gara controllando anche l’ingresso - per due volte - della safety car: al secondo giro per l’uscita del compagno di squadra Carlos Sainz e al giro 23 per un incidente a Sebastian Vettel. Poi al giro 38 la bandiera bianca anche per l’olandese: fumo dal motore e ritiro.

Quarto posto per Lewis Hamilton sull’altra Mercedes.

«È la prima vittoria in cui abbiamo controllato, ma che macchina che avevamo, è fortissima e molto affidabile - gongola sorridente Charles Leclerc nel dopo gara - Le gomme hanno tenuto benissimo. Sono molto felice, è incredibile vincere qui. È grandioso tornare in queste posizioni dopo le due difficili annate che abbiamo avuto».

Prossima gara a Imola nel nuovo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna (22-24 aprile).

© RIPRODUZIONE RISERVATA