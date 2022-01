Atletica leggera Cross per tutti 2021 Paderno Dugnano - foto Roberto Mandelli/Cross per tutti (Foto by Chiara Pederzoli)

Cross per tutti, aperte le iscrizioni: gare a Cesano Maderno, Lissone e Brugherio Fino a martedì 18 gennaio 2022 sarà possibile iscriversi alla prima tappa del circuito attraverso il portale tessonline di Fidal.it. Il circuito 2022 partirà per la prima volata da Canegrate domenica 23 gennaio.

Sono aperte le iscrizioni all’11ma edizione del Cross per Tutti. Il circuito 2022 partirà per la prima volata da Canegrate (società organizzatrice Atletica Par Canegrate; responsabile organizzativo di tappa Umberto Scordamaglia – telefono 340.2412254) domenica 23 gennaio.

Fino a martedì 18 gennaio 2022 sarà possibile iscriversi alla prima tappa del circuito attraverso il portale tessonline di Fidal.it, lo stesso sistema di iscrizione per le gare su pista.

La tappa di Canegrate sarà anche valida come Campionato Provinciale categorie Ragazzi/e.

Al momento l’organizzazione ha confermato lo svolgimento delle gare. Il calendario del Cross per Tutti proseguirà infatti con: Cesano Maderno (30 gennaio – Percorso: Campo adiacente il Centro Sportivo di via Martinelli di proprietà Bracco)), Lissone (6 febbraio – Campo gara Bosco Urbano con ingresso in via Bottego 80), Cinisello Balsamo (20 febbraio), Paderno Dugnano (27 febbraio), Brugherio (6 marzo 2022).

