Ciclismo: la nazionale Ucraina in gara a Roma con le maglie made in Besana La nazionale ucraina di ciclismo su strada veste abbigliamento targato Dama Company, azienda di Besana in Brianza specializzata nella progettazione e realizzazione di abbigliamento personalizzato.

La nazionale ucraina di ciclismo su strada veste abbigliamento targato Dama Company, azienda di Besana in Brianza specializzata nella progettazione e realizzazione di abbigliamento personalizzato per il ciclismo. L’intera nazionale, arrivata in Italia lo scorso marzo, grazie all’intervento della Fci, della Israel-Premier Tech, e della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila che hanno offerto ospitalità all’intera squadra, farà il suo esordio ufficiale al Gran Premio Liberazione, una delle più importanti gare ciclistiche su strada, che si terrà a Roma nei giorni 24 e 25 aprile. Tra le bandiere che sfrecceranno sulle strade della Città Eterna ci sarà, dunque, anche quella della nazionale ucraina, con una ventina di ragazze e ragazzi tra juniores e under23.

Da sempre sensibile alle tematiche di solidarietà, Dama Company non ha esitato ad essere al fianco della nazionale Ucraina, supportandola al meglio nelle esigenze legate al mondo ciclistico-agonistico. Ospite in Campidoglio alla presentazione del 75esimo Gran Premio Liberazione, l’azienda besanese ha realizzato e sponsorizzato l’abbigliamento tecnico della squadra, in cui spiccano i colori della bandiera ucraina, ovvero il giallo e l’azzurro, che simboleggiano il grano e il cielo.

“La squadra nazionale ucraina era in Turchia quando è scoppiata la guerra, e gli atleti sono rimasti bloccati senza mezzi di sostentamento - ha raccontato Daniele Sala, a capo di Dama Company - L’Italia grazie a una grande rete di solidarietà si è resa protagonista del loro recupero, facendoli arrivare in Abruzzo. Noi abbiamo contribuito sponsorizzando l’abbigliamento tecnico, grazie a contatti che ci hanno segnalato il loro arrivo in Italia. Alessandro Valente, tra i membri del team di Dama, ha partecipato alla presentazione della gara a Roma. Ma questa è solo l’ultima di una serie di iniziative con cui Dama Company sostiene il popolo ucraino. Abbiamo recentemente organizzato una spedizione di materiale verso l’Ucraina, portato da noi personalmente al confine, e ora ci stiamo attivando per aiutare anche gli ucraini che hanno raggiunto l’Italia. Avendo viaggiato varie volte in Ucraina mi sta particolarmente a cuore quel popolo e quella terra”, ha concluso.

