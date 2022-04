Ciclismo: il veranese sul Ghisallo per 68 volte in tre mesi, vuole entrare nel libro dei record Il veranese Salvatore Porcini sale sul Ghisallo in bicicletta, scatta una foto che attesta l’impresa, la invia agli amici della UC Salvarani e riparte in direzione casa: lo ha già fatto 68 volte in tre mesi e vuole arrivare a 100. È la sua sfida.

Ha scalato il Ghisallo per 68 volte in tre mesi. Coprendo con la sua bicicletta dall’1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 già 6.500 chilometri per 68mila metri di dislivello. Il veranese Salvatore Porcini, 64 anni, atleta della UC Salvarani di Robbiano ed ex maratoneta si prepara a entrare nell’albo dei record.

«Avevo bisogno di una sfida – ha spiegato Porcini – Così mi sono fissato un obiettivo preciso: 100 salite al Ghisallo entro la fine di maggio».

Il Ghisallo però partendo da Verano Brianza non è proprio dietro l’angolo. Tra andata e ritorno sono circa 90 chilometri. Arrivato in cima Porcini scatta una foto che attesta l’impresa, la invia agli amici della UC Salvarani e riparte in direzione casa passando per Magreglio e tenendo una media di 22-23 chilometri orari.

«Nel 2021 il mio contachilometri ha segnato 24.800 chilometri – ha raccontato Porcini – Quando l’impresa del Ghisallo sarà terminata ho già in mente di scalare tutti i passi più famosi d’Italia perché ho sempre amato la montagna, entro dicembre vorrei chiudere l’anno toccando i 200mila metri di dislivello affrontati con la mia bicicletta».

In lista ci sono già le salite lombarde di San Primo, i Piani dei Resinelli, il Passo Stelvio, il Gavia e il Passo Spluga.

