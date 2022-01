Ciclismo: il lissonese Davide Ferrari con la Named Sport-Uptivo di Usmate Velate Il giovane corridore Davide Ferrari rientra in gruppo e nel 2022 indosserà la maglia della Named Sport-Uptivo di Usmate Velate nelle corse su strada per i corridori delle categorie Elite e Under23.

Il giovane corridore Davide Ferrari rientra in gruppo e nel 2022 indosserà la maglia della Named Sport-Uptivo di Usmate Velate nelle corse su strada per i corridori delle categorie Elite e Under23. Per l’atleta di Lissone (nato l’8 settembre 1999) quella offertagli dal team presieduto da Ivano Paleari, diretto da Paolo Riva (team manager) e con Marco Peraboni (direttore sportivo) è una grande opportunità per riattaccare il numero sulla schiena ed anche per rimettersi in gioco dopo la rovinosa caduta nel settembre scorso nelle fasi conclusive del Gp Ciclistico San Nazzaro de’ Borgundi, nel Pavese.

Soccorso e ricoverato al San Matteo di Pavia, allo sfortunato atleta era stata diagnostica la frattura di tibia e rotula. Archiviato l’intervento chirurgico e completamente ristabilito, Ferrari ha ottenuto il benestare dei medici per tornare regolarmente in sella e per riprendere l’attività agonistica. Nel 2021, all’epoca dell’incidente Davide aveva già conquistato importanti piazzamenti come il terzo posto a Castellucchio, il quarto a Castelfidardo, il quinto al Trofeo Sportivi Sestesi di Cremona e le due none posizioni a Signa e Parabiago. Già nella categoria juniores l’atleta lissonese si era fatto apprezzare per le sue doti di velocista vincendo una tappa alla Corsa della Pace, due al Gran Premio Ruebliland in Svizzera e una frazione della Driedaagse Van Axel, in Olanda.Con l’arrivo di Davide Ferrari il roster della Named Sport Uptivo risulta composto da dieci corridori. Al fianco dei confermati Pier Elis Belletta, Emanuele Benedetti e Lorenzo Farinati ci saranno i nuovi Mattia Achler, classe 2003 proveniente dagli juniores della Giovani Giussanesi, Simone Buda corridore esperto del 1999 in arrivo da Italia Cycling Team, l’altro classe ’99 Francesco Di Bratto che si appresta a debuttare nella categoria come del resto Marco Olivieri classe 2000 di Porlezza. Quindi Lorenzo Rimmaudo, classe 2003, dalla Energy Team vincitore di due gare quest’anno, scalatore di ottima tecnica, e Riccardo Santamaria classe 2003 prelevato dal vivaio del CC Canturino 1902.

