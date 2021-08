Ciclismo, Federica Venturelli (Cicli Fiorin) campionessa italiana a cronometro allieve Federica Venturelli (che corre per la Cicli Fiorin di Barruccana di Seveso) si è laureata campionessa italiana a cronometro allieve.

Per il secondo anno di fila Federica Venturelli è la campionessa italiana a cronometro individuale donne allieve. L’atleta in forza al team Cicli Fiorin di Baruccana (Seveso), ha riconquistato il titolo a Marginone di Altopascio dove si è svolta la sfida contro il tempo sulla distanza di 10,2 chilometri. Venturelli ha coperto il percorso in 16’26” anticipando Valentina Zanzi (Pol.Fiumicinese) di 21″ e Alice Toniolli (Trentino Cycling Academy) di 50″. Ottima anche la prestazione della lecchese Marta Pavesi (Valcar Travel & Service) quinta classificata a 1’02”. L’atleta del Gs Cicli Fiorin (è nata a San Bassano, nel cremonese, e il 12 gennaio ha spento 16 candeline) quest’anno sta collezionando maglie tricolori. Di recente a San Giovanni al Natisone, nei Campionati italiani giovanili su pista, ha vinto quattro titoli: madison (americana) gareggiando in coppia con Marta Pavesi (Valcar di Bottanuco), quindi inseguimento individuale, omnium, inseguimento a squadre con la compagna di colori Elettra Paganelli (a completare il quartetto Camilla Locatelli - Sc.Cesano Maderno e M.Pavesi della Valcar) e con un’annotazione tecnica importante: la squadra, in gara con la maglia della Lombardia, con il tempo di 3’49”085 ha stabilito il nuovo record italiano di categoria. Da segnalare, inoltre, che Federica Venturelli, sempre nella categoria allieve, in gennaio a Lecce ha vinto il tricolore di ciclocross e a luglio, a Chianciano Terme, quello su strada.

