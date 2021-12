Christmas Run, domenic a Seregno si corre col Gs Avis

Organizzata dal Gs.Avis, la Christmas Run è in programma domenica 5 dicembre a Seregno. Il ritrovo dei partecipanti è in piazza Risorgimento. Partenza libera dalle 9.45 alle 10.30, ricavato per l’Associazione Luce e Vita onlus.