Campionati italiani di ciclismo su pista: 11 medaglie tra Seveso e Cesano Maderno Cicli Fiorin e Sc fanno bottino pieno a San Giovanni al Natisone, in Friuli Venezia Giulia: poker di medaglie d’oro per la 16enne sevesina Federica Venturelli. Nell’inseguimento a squadre arriva anche il titolo tricolore di categoria

Dai Campionati italiani giovanili che si sono disputati sulla pista del Velodromo comunale di San Giovanni al Natisone, gli atleti tesserati al Gs Cicli Fiorin di Baruccana (Seveso) e alla Società Ciclistica Cesano Maderno (complessivamente undici quelli selezionati nella squadra regionale lombarda), hanno portato in Brianza ben 7 titoli, un bottino che certifica ulteriormente l’eccellente lavoro svolto dai tecnici di entrambe le società. Nella rassegna tricolore, le due Scuole di ciclismo, che distano poche centinaia di metri tra loro, hanno ribadito con i risultati di essere tra le migliori nel forgiare le doti dei giovani che intendono impegnarsi nel mondo delle due ruote. Protagonista assoluta in questa edizione dei Campionati italiani, nella categoria allieve, è stata Federica Venturelli. L’atleta del Gs Cicli Fiorin (il 12 gennaio ha spento 16 candeline) a San Giovanni al Natisone ha vinto quattro titoli: madison (americana) in coppia con Marta Pavesi (Valcar di Bottanuco), inseguimento individuale, omnium, quindi inseguimento a squadre con Camilla Locatelli (Sc.Cesano M.), M.Pavesi e la compagna di colori Elettra Paganelli. Con un’annotazione tecnica importante: la squadra con il tempo di 3’49”085 ha stabilito il nuovo record italiano di categoria. Da segnalare, inoltre, che Federica Venturelli, sempre nella categoria allieve, in gennaio a Lecce ha vinto il tricolore di ciclocross, a luglio a Chianciano Terme quello su strada.

Nel settore maschile degli Italiani fari puntati su Matteo Fiorin, altro portacolori del Gruppo Sportivo di Baruccana. L’atleta dopo aver vinto il tricolore nella velocità individuale ha replicato con quello nella velocità a squadra con Milo Marcolli (Busto Garolfo), Angelo Monister (Sc.Mincio Chiese) e Daniel Maifredi (Madignanese). Infine ha conquistato un terzo titolo nell’inseguimento a squadre dove ha corso con Samuele Alari (Sarnico), Juan David Sierra (Biringhello) e Angelo Monister.

© RIPRODUZIONE RISERVATA