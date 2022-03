Calcio serie D: vince solo la Folgore Caratese, pari City Nova, Leon e Vis Nova ko Giornata non proprio memorabile per le brianzole impegnate nel campionato di calcio di serie D.

Giornata negativa per le compagine brianzole del monzese impegnate nella nona giornata di ritorno del campionato di calcio di serie D, girone B, che si è chiusa con una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

L’unica squadra a sorridere è stata la Folgore Caratese che, sia pure di misura 1-0 con rete di Cocuzza al 28’st, si è liberata dell’ostica Real Calepina, una formazione che si batte per uscire dalla zona salvezza. I lambraioli hanno faticato ad avere ragione dei bergamaschi, tanto che solo a metà della ripresa hanno trovato il goal partita. Tre punti che hanno permesso ai bianco azzurri di rinforzare la posizione di classifica e posizionarsi al terzo posti a cinque lunghezze dalla capolista City Nova.

Battuta d’arresto del Vis Nova , sul campo amico del Borgonovo, nella sfida salvezza con il Villa Valle. I portacolori di Villa d’Almè si sono imposti per 2-0 con una rete per tempo, al termine di una partita molto nervosa e piena di tensione su entrambi i fronti. Alle lucertole brianzole è andato tutto storto. Al 3’ di gioco, a seguito di una punizione concessa con troppa facilità dall’arbitro Carsenzuola di Legnano, al limite dell’area, il tiro di Castelli veniva deviato da Frigerio che spiazzava il pur bravo Ferrara e scuoteva il sacco. Da quel momento la partita si faceva molto tesa. In campo molto nervosismo su entrambi i fronti che con rapidi capovolgimenti di fronte attaccavano a testa bassa. La svolta del match giungeva al 17’ quando un’uscita improvvida del portiere Cavalieri fuori area fermava un lanciato Fall. L’arbitro assegnava la punizione senza ammonire l’estremo difensore. Un provvedimento sul quale protestava capitan Proserpio, che veniva ammonito, ma le sue continue proteste e per qualche tocco di troppo nei confronti del direttore di gara, veniva espulso, lasciando in panne i suoi compagni impegnati a recuperare. Dopo questo episodio i locali raddoppiavano gli sforzi ma senza riuscire ad impensierire la retroguardia orobica. Nella ripresa, i brianzoli pigiavano sull’acceleratore con tanta generosità, ma al 10’ da azione di calcio d’angolo Fattori con un preciso colpo di testa raddoppiava. Il Vis Nova non dermordeva e teneva il Villa Valle nella propria metà campo senza però trovare il goal, anche per la bravura di Cavaliere, che in una avventata uscita rovinava sull’attaccante Calmi che doveva uscire dal campo riportando probabilmente una frattura alla schiena tanto da dover far intervenire l’ambulanza . Per proteste al 31’ veniva espulso prima l’accompagnatore del Vis Nova Cazzaniga e poi l’allenatore Marco Caddeo. Nei 5’ di recupero al 46’ Valtulina colpiva la traversa. Il ds. Marino Fumagalli al termine s’è limitato a dire che è una «partita da dimenticare al più presto. Occorre rimboccarsi le maniche e rialzarsi al più presto».

Anche il Leon Monza è tornato con le pive nel sacco dalla trasferta veronese di Sona, battuto per 1-0 su calcio di rigore trasformato da Marchesini al 6’ della ripresa. Gli arancioneri, nel secondo tempo, restavano in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Concina, con poco energie in corpo non riuscivano a forza il muro difensivo dei veronesi.

Il City Nova è stato costretto ad infilare gli occhiali dal Castellanza. Un risultato in bianco (0-0) scaturito da una pessima giornata da parte dei giallo verdi che n on sono riusciti a superare le barricate erette dalla squadra allenata dall’allenatore Cotta.

Domenica 20 marzo, il campionato di serie D, osserva un turno di riposo che permetterà di ultimare i recuperi.

