Calcio, Serie D tra recuperi e amichevoli in famiglia Sabato 15 gennaio l’amichevole tra Vis Nova Giussano e Base Seveso. Mercoledì il recupero di campionato tra Folgore Caratese-Desenzano, 17esima giornata di Serie D.

L’unica squadra, delle quattro brianzole, protagoniste nel girone B di serie D, a tornare in campo sabato 15 gennaio, alle 15, anche se per una semplice gara amichevole, è il Vis Nova Giussano che ospiterà Base Seveso.

Nel frattempo la Lega nazionale dilettanti ha reso note le nuove date dei molti recuperi. Mercoledì 19 gennaio, sarà la volta di Folgore Caratese-Desenzano Calvina e Real Calepina-City Nova, partite rinviate alla 17esima giornata.

Il Leon Monza Brianza che sperava nella vittoria a tavolino per la gara non giocata in casa del Legnano il 12 dicembre scorso, 16esima giornata, in quanto la società lilla, a dire dei brianzoli, non avrebbe reso praticabile il rettangolo di gioco dopo la lieve nevicata, s’è visto respingere il reclamo. La partita sarà rigiocata in data ancora da decidere, anche perché il Legnano, deve recuperare tre gare. La prima domenica 16 contro il Caravaggio e mercoledì 19 in trasferta a Villa Valle.

In questo fine settimana Leon Monza, Folgore Caratese e City Nova, per evitare contagi, hanno in programma partitelle di allenamento contro le loro formazioni giovanili. Dopo i rinforzi già annunciati nei giorni scorsi, il mercato di riparazione delle quattro brianzole non ha registrato alcuna novità, ma sorprese potrebbero essere dietro l’angolo prima della ripresa ufficiale del campionato.

