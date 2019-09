Calcio, serie D: il Seregno vince e balla da solo in cima alla classifica - VIDEO VIDEO - Il Seregno batte l’Arconatese allo stadio Ferruccio e vola in testa da solo alla classifica del girone di serie D. Non succedeva da cinque anni. Domenica trasferta sul campo del Dro Alto Garda.

A quasi 5 anni di distanza dall’ultima volta, il Seregno è tornato da solo in vetta alla classifica del proprio girone del campionato di serie D, traguardo platonico dopo appena tre giornate, ma non scontato se si considera la rivoluzione estiva in chiave mercato e la necessità di amalgamare un gruppo completamente nuovo. Decisivi sono stati la vittoria nell’infrasettimanale al Ferruccio sull’Arconatese, tutto sommato agevole nonostante le preoccupazioni della vigilia e le assenze degli infortunati Luka Tomas, Andrea Baudi e Luca Artaria, ed il concomitante pareggio tra Scanzorosciate e Tritium, che dividevano la prima posizione con gli azzurri alla vigilia.

Il match si è subito messo al meglio per i locali, a bersaglio dopo 6’ con Vlatko Blazevic, bravo nel capitalizzare un assist di Adriano Marzeglia, il migliore dei suoi. Il raddoppio lo ha firmato al 37’ Sime Gregov, che da un passo ha insaccato un suggerimento proprio di Blazevic. In coda all’intervallo, i ragazzi allenati da Gianluca Balestri hanno colpito il palo al 7’ con Adriano Marzeglia, autore di un pregevole colpo di testa in tuffo. Nel finale, stessa sorte è toccata agli ospiti con Michele D’Ausilio. Per Giovanni La Camera e compagni non c’è nemmeno il tempo per festeggiare. Domenica 15 settembre (ore 15) il calendario propone infatti l’insidiosa trasferta sul campo del Dro Alto Garda.

Seregno-Arconatese 2-0

Marcatori: 6’ pt Blazevic (S), 37’ Gregov (S).

Seregno: Lupu; Ferrari, Borghese, Gregov; Valsecchi (35’ st Luoni), Gazo, La Camera (27’ st Marini), Fortunato (6’ st Bonaiti), Zoia; Marzeglia, Blazevic (17’ st Bertani). A disp.: Galimberti, Nenadovic, Tocci, Clerici ed Invernizzi. All.: Balestri

Arconatese: Vandelli; Bagarolo, Bonfanti, Ientile; Veroni (19’ st Menegazzo), Cazzaniga (19’ st Gomis), Romeo (37’ st Bianchi), Ientile; Romanini (14’ st D’Ausilio); Marra, Di Maura. A disp.: Di Mango, Hazah, Rovelli, Bright ed Anzaghi. All.: Livieri

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Note: ammoniti Albini (A), Bonaiti (S) e Luoni (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 4-3 per il Seregno. Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

