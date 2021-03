Calcio Serie D, il Seregno stende Vis Nova Giussano nel derby della Brianza Finisce 0-3 la sfida tra Vis Nova Giussano e Seregno nel campionato di calcio di Serie D: doppietta di Ricciardo e una rete di Alessandro. Gli azzurri tengono la testa del girone.

Seconda uscita e seconda affermazione per França sulla panchina del Seregno. Al Borgonovo di Giussano, nel solo derby della Brianza previsto dal calendario del girone B del campionato di serie D, gli azzurri si sono imposti 3-0 sui cugini della Vis Nova, autori di una buona prestazione ma puniti oltre i loro demeriti da qualche ingenuità di troppo, sommatasi al maggior tasso tecnico ed alla maggiore esperienza degli avversari.

Gli ospiti sono così saliti a quota 44 in classifica, conservandone la vetta con 1 punto di vantaggio sulla Casatese, che ha espugnato il campo della Virtus CiseranoBergamo (2-0), in attesa del recupero che mercoledì 24 vedrà protagonisti i lecchesi a Brusaporto. La sola formazione che ancora appare in grado di fare da terzo incomodo tra le due contendenti nella corsa alla promozione è rimasta il Crema, che superando 3-1 in casa la Real Calepina ha consolidato la sua terza piazza, con 39 lunghezze nel carniere.

Carlos França dà indicazioni ai suoi dalla panchina

(Foto by Paolo Colzani)

Di contro, lo scivolone ha fatto precipitare la Vis Nova, ferma a 25 punti, al tredicesimo posto, nel pieno della zona playout. Entrando in cronaca, la gara ha registrato poche note degne di attenzione nella prima frazione. All’8’, su un corner di Alessandro, Borghese ha girato da centro area dopo una mischia, ma senza inquadrare la porta. Al 19’ Valtulina ha imbucato per Cazzaniga, anticipato da Lupu in uscita bassa. Al 31’ Valtulina ha provato uno spettacolare sinistro al volo, ma la sfera è terminata alta. Al 38’, dopo una volata di Cazzaniga, Fall ha calciato da ottima posizione, con Lupu che si è rifugiato sul fondo.

La svolta decisiva si è così concretizzata ad inizio ripresa, quando al 7’ Dugnani ha chiamato in causa con un retropassaggio Ragone, che ha fallito un comodo controllo, aprendo la strada ad Alessandro, che a porta vuota ha insaccato. Qui lo svarione del portiere è stato evidente, ma è da censurare la scelta del difensore di indirizzargli il pallone, considerato che già prima il numero 1 di casa era apparso tutt’altro che sicuro con i piedi.

La rete incassata ha steso i neroverdi, che al 29’ si sono fatti sorprendere ancora da un lungo rilancio di Zoia, che ha innescato Alessandro. Il bomber ospite, una volta sul fondo, ha imbeccato Ricciardo, che da un passo ha firmato il raddoppio. Al 37’ l’arbitro Iacobellis di Pisa ha punito giustamente con il rigore un fallo di Gnaziri su Zoia. Dal dischetto, Ricciardo ha superato Ragone e messo in ghiaccio il risultato. Domenica 28 marzo, alle 15, il Seregno accoglierà al Ferruccio il Ponte San Pietro, mentre la Vis Nova sarà di scena a Grumello del Monte contro la Real Calepina.

Uno dei rari tentativi offensivi della Vis Nova nella ripresa

(Foto by Paolo Colzani)

Vis Nova Giussano-Seregno 0-3

Marcatori: 7’ st Alessandro (S), 29’ Ricciardo (S), 37’ Ricciardo (S) rig.

Vis Nova Giussano: Ragone; Tranquillini (30’ st Proserpio), De Lisio, Dugnani (22’ st Molteni); Gnaziri, Orellana Cruz, Tremolada, Lacchini (17’ st Fadda), Cazzaniga; Fall (30’ st Comi), Valtulina. A disp.: Stropeni, Giandinoto, A. Fossati, Redaelli e Schingo. All.: Comi (Mastrolonardo squalificato).

Seregno: Lupu; Tomas, Borghese, Bruzzone; Poletti (33’ st Invernizzi), Aga (28’ st Jimenez), Bonaiti (33’ st Piccinocchi), Tentoni (37’ st Da Silva), Zoia; Ricciardo, Alessandro (43’ st Labas). A disp.: Colantonio, Zanon, Mihaljevic e Ferrari. All.: França.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Note: ammonito Da Silva (S) per gioco falloso. Calci d’angolo: 6-4 per il Seregno. Recuperi: 0’ pt, 4’ st.

