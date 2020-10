Calcio, serie D: il Seregno esulta al 90’ con Carlos França Dopo il rinvio della prima giornata, il Seregno debutta in serie D con un preziosissimo successo allo scadere sul campo della Virtus CiseranoBergamo firmato Carlos França. Mercoledì il recupero del match con lo Scanzorosciate.

Preziosissimo successo del Seregno all’esordio nel girone B del campionato di serie D. Dopo il precedente rinvio a mercoledì 7 ottobre della gara interna contro lo Scanzorosciate (fischio d’inizio alle 15), gli azzurri hanno cominciato con il piede giusto, espugnando allo scadere il campo della Virtus CiseranoBergamo, su cui nelle ultime stagioni avevano rimediato soltanto delusioni. Il match, come era prevedibile alla vigilia, è stato parecchio complicato, con i padroni di casa che raramente si sono resi pericolosi, ma che si sono sempre difesi con ordine, concedendo pochi spazi utili alla manovra ospite.

I brianzoli così hanno faticato nel primo tempo, in cui la migliore occasione l’ha costruita allo scadere Azzi, con un diagonale fuori di pochi centimetri. Nella ripresa, però, Borghese e compagni hanno alzato il ritmo, chiudendo nella loro trequarti difensiva gli orobici ed inanellando opportunità in serie, con Alessandro, Jimenez e Bonaiti, prima del forcing conclusivo, in cui alla traversa di Borghese al 43’ è seguito in un amen un miracolo di Matteo Colleoni in tuffo su Azzi, che ha introdotto l’azione decisiva.

Allo scadere, infatti, una pennellata di Alessandro da sinistra ha chiamato all’incornata França, che appena una ventina di minuti prima aveva rimpiazzato Ricciardo: il brasiliano si è fatto trovare pronto all’appuntamento e ha infilato imparabilmente la porta avversaria, firmando in questo modo un’affermazione legittima.

Nota di merito, nelle fila seregnesi, per il tecnico Franzini, che nella ripresa ha cambiato il corso della partita con i cambi, sfruttando a dovere la profondità dell’organico messogli a disposizione dalla società.

Virtus CiseranoBergamo-Seregno 0-1

Marcatore: 45’ st França (S).

Virtus CiseranoBergamo: Mat. Colleoni; Moioli (49’ st L. Pozzoni), Del Carro, R. Nessi, Capitanio; Muchetti, Ricozzi, Pellegrini; Spini (23’ st Ambrosini), Haoufadi (40’ st Galdoune), Esposito (14’ st Confalonieri). A disp.: Mau. Colleoni, Suagher, Bonfanti, N. Nessi e Fanzaga. All.: Del Prato

Seregno: Lupu; Ferrari, Borghese, Nava, Zoia; Poletti (15’ st. Jimenez), Tentoni, Da Silva (15’ st Bonaiti); Azzi, Ricciardo (22’ st França), Alessandro (49’ st Tomas). A disp.: Adorni, Casiroli, Zanon, Gazo ed Invernizzi. All.: Franzini

Arbitro: Santarossa di Pordenone.

Note: ammoniti Poletti (S), Tentoni (S), Confalonieri (V) e Ricozzi (V). Calci d’angolo: 6-2 per il Seregno. Recuperi: 0’ pt, 6’ st.

© RIPRODUZIONE RISERVATA