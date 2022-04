L'azione offensiva che ha prodotto il gol partita per il Vis Nova contro l'Arconatese (Foto by Paolo Volonterio)

Calcio Serie D: Folgore e Leon ko, solo Vis Nova strappa tre punti all’Arconatese Sconfitta esterna per la Folgore Caratese, Leon Monza travolto, Vis Nova che intasca tre punti nella trasferta di Arconate: sono i risultati 33esima giornata di Serie D per la brianzole.

Nel campionato di calcio di serie D, girone B, la 33esima giornata (12esima del ritorno), le compagini brianzole del monzese hanno fatto registrare una vittoria e tre sconfitte.

Ha sorpreso la battuta d’arresto della capolista City Nova battuta per 2-0 in trasferta da Breno. I camuni con una gara molto accorta giocando unicamente di rimessa hanno rotto i piani dei milanesi che sono passati nel primo tempo con Qeros, ma senza centrare lo specchio della porta. I bresciani hanno sbloccato il risultato nella ripresa al 20’ con Triglia al primo tiro tra i pali difesi da Balducci. Dopo il vantaggio i camuni hanno serrato le fila a difesa del risultato e solo su azione di contropiede hanno messo al sicuro il risultato al 43’ con la rete di Melchiori. Per i gialloverdi, la sconfitta non ha intaccato la leadership in quanto anche l’immediata inseguitrice, il Brusaporto, è capitolata al Legnano per 2-1.

Dello scivolone della capolista, per il secondo turno consecutivo, non ne ha approfittato la Folgore Caratese battuta per 3-2 nella trasferta in Franciacorta contro lo Sporting. E dire che i lambraioli avevano lasciato ben sperare dopo il gol inziale al 3’ di Cocuzza. La reazione dei padroni di casa è stata veemente tanto da raggiungere il pareggio al 13’ con Kouko e portarsi in vantaggio prima del riposo al 45’ con Berna. Nella ripresa i biancoazzurri brianzoli hanno provato in tutti i modi a riportare in equilibrio la gara, ma sono stati ancora i bresciani ad andare in gol al 33’ con Basanisi. Solo nel finale di gara (43’) Cocuzza ha siglato la sua doppietta nella speranza di trovare anche il gol del pareggio, ma tutto è stato vano.

Boccata d’ossigeno per il Vis Nova che sul difficilissimo campo dell’Arconatese ha trovato tre importanti punti per effettuare un passo in avanti in classifica, pur restando ancora in zona playout. La rete dei tre punti d’oro l’ha siglata Mancuso al 37 del primo tempo con un rasoterra, a seguito di un’azione iniziata da Cazzaniga su sovrapposizione di Molteni che permetteva a Mancosu di avere sui piedi una preziosa palla e gonfiare il sacco avversario. Nella ripresa i milanesi dell’Arconate hanno spinto sull’acceleratore e nel primo quarto d’ora hanno messo scompiglio nell’area brianzola. Prima Mancosu e poi Bartoli hanno salvato sulla linea di porta due pericolosi tiri, poi Ferrara con un eccellente intervento su conclusione di Longo ha tenuto inviolata la propria porta. Nel seconda parte della ripresa due conclusioni di Fall sono finite sopra la traversa come quella di Proserpio. La partita è stata equilibrata, anche se l’Arconatese ha messo in mostra tutta la sua fisicità. Nelle fila dei verdenero mancavano per febbre Ballabio e Beretta e Manti per infortunio.

Pesante ko del Leon Monza (5-0) nella trasferta di Villa d’Almè. I ragazzi di Alberto Motta subito il primo gol al 10’ da parte di Martini si sono demoralizzati al punto facilitare il compito di Sanseverino che al 13’ ha raddoppiato. Subita la terza rete su rigore per un fallo di Moreo su Redaelli, trasformato al 26’ da Maritato, la squadra ha affrontato un comprensibile black out mentale. Nella ripresa agli arancionero è mancata anche la forza psicologica per provare a reagire, tanto che nel corso dei 90’ hanno tirato nello specchio avversario solo due volte.

Il prossimo turno, domenica 10 aprile alle 15, il City Nova riceverà la Brianza Olginatese, mentre il Leon Monza all’Arena di Vimercate avrà come ospite il Real Calepina. Il derby di Brianza Vis Nova- Folgore Caratese, si giocherà sabato 9 aprile, alle 15.

