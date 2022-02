Calcio Serie D: colpaccio del Vis Nova con il Sona, Folgore Caratese vince, al palo il Leon Continua il brutto momento del Leon Monza e Brianza sconfitto dall’Arconatese, Folgore Caratese porta a casa punteggio pieno da Ciserano, Vis Nova strappa tre punti al Sona. I risultati del campionato di calcio di Serie D.

Tre vittorie e una sconfitta. È il bilancio delle brianzole del monzese al termine della sesta giornata di ritorno del campionato di calcio di serie D, girone B.

Continua la marcia trionfale del City Nova in vetta alla classifica che ha portato 9 i punti di vantaggio sul Brusaporto sconfitto a Ponte San Pietro. I locali hanno superato per 3-1 il Desenzano Calvina. I gialloverdi di casa hanno avuto bisogno di due rigori trasformati al 18’ del pt l’uno da Barzotti e l’altro da Qeros al 13’ del st per mettere sui giusti binari il match. A mettere al sicuro il risultato è stato il solito Cogliati al 20’ della ripresa. Erano stati i gardesani a passare per primi in vantaggio al 12’ con Gerevini, poi il rigore di Barzotti ha riportato l’equilibrio in campo. Nella ripresa il penalty trasformato da Queros ha inferto un duro colpo agli avversari tanto che i locali avevano il sopravvento sul piano del gioco contenendo al meglio le poche incursioni dei bianco azzurri bresciani.

Con un autogol al 34’ del primo tempo la Folgore Caratese è riuscita a fare bottino pieno a Ciserano contro la Virtus. Una partita giocata a viso aperto su entrambi i fronti anche perché i bergamaschi fino all’ultimo hanno tentato in tutti i modi di rimediare all’autogol, ma i lambraioli sono riusciti a serrare le fila e portare a casa tre preziosi punti.

Settima sconfitta non consecutiva, dopo il pareggio di mercoledì col Caravaggio, nel corso di quest’anno del Leon Monza che è stato piegato per 2-4 dall’esperta e forte Arconatese. Gli oroblu milanesi hanno aperto le marcature al 2’ con Marcone, poi l’immediata reazione dei brianzoli che hanno ristabilito la parità al 18’ con Leotta, ma subito al 22’ Longo ha riportato l’Arconatese in vantaggio, rimpolpando il risultato al 13’ con Santanocito. Il Leon nei minuti di recupero al 47’ è andato in rete con Bonseri che ha dato l’ultima chance per rimettere in parità il punteggio, ma dopo pochi secondi Parravicini (48’) ha messo in cassaforte il risultato. Al termine il centrocampista Andrea Leotta ha detto: “In campo s’è vista una buona reazione, ma abbiamo pagato i troppi errori difensivi”.

Colpaccio del Vis Nova sul difficilissimo e insidioso campo del Sona. Con un gol di Calmi al 9’ del pt le “lucertole” sono riuscite nell’impresa di trovare tre punti indispensabili per il morale e mettere uno stop alle tre consecutive sconfitte del girone di ritorno. Il Vis Nova ha disputato una partita di copertura dapprima con un 4-3-3 e nel corso della gara a difesa del gol con un 3-5-2. I rosso blu veronesi sono parsi meno coriacei rispetto al match dell’andata. “Tre punti che risollevano il morale - ha confidato il ds.Marino Fumagalli - e dobbiamo continuare su questa strada, con lo spirito e la carica di oggi per tenere accesa la fiammella della salvezza e di andare al più presto a raggiungere una posizione di minor assillo. I giocatori vanno elogiati perché hanno dimostrato tanto cuore e tanta voglia di uscire dalle sabbie mobili, trovando la giusta carica interiore”.

La settima di ritorno, domenica 27, ha in calendario il derby Folgore Caratese- Leon; il City Nova sarà in trasferta a Ponte San Pietro che ha battuto il Brusaporto per 1-0, mentre il Vis Nova riceverà la Virtus Ciserano.

