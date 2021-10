Calcio, Serie D: cinquina Vis Nova Giussano, bene la Folgore Caratese, per Leon un punto in zona Cesarini In Serie D il Vis Nova Giussano si è riscattato dalle ultime uscite con un 5-0 al Villa Valle trascinato da Marcelo Orellana Cruz. Bene la Folgore Caratese, Leon Vimercate agguanta il pareggio al 92’.

Un Vis Nova Giussanoi ispirato dal fantasista Marcelo Orellana Cruz, autore di una tripletta, s’è prontamente riscattato dagli ultimi risultati negativi e con una cinquina ha sbancato a Villa d’Almè il Villa Valle. I verdenero brianzoli si sono presi così una bella soddisfazione in chiave morale, dopo le ultime immeritate sconfitte. Forse ha molto contribuito anche il cambio di modulo adottato dall’allenatore Marco Caddeo, passato da 4-3-1-2 al 4-3-3 con cui la squadra s’è trovata meglio ed è riuscita a mettere a frutto tutte le sue potenzialità.

Dopo un primo tempo equilibrato in cui i brianzoli sbloccavano il risultato con Ballabio e fallivano il raddoppio con Valtulina, anche i padroni di casa in due occasioni sfioravano la marcatura.

Nella ripresa le lucertole scendevano sul rettangolo di gioco con una marcia in più non lasciando scampo ai rossogiallo locali che praticamente restavano in balia dei brianzoli. L’1-5 porta la forma di Ballabio, Orcellana Cruz (3) e Valtulina. Il gol della bandiera per il Villa Valle lo realizzava su rigore Castelli al 34’ della ripresa sul risultato di 5-0. Tre punti in classifica preziosi per il Vis Nova vista anche la concomitanza della vittoria della Castellanzese, rivalse dei bassifondi della classifica, sul temuto Sangiuliano City e del passo in avanti del Crema (1-1) col forte Desenzano. Fanalino di coda la Real Calepina.

Adesso il Vis Nova guarda ai trentaquattresimi di coppa Italia che si disputeranno mercoledì 3 novemnìbre a Lodi contro il Fanfulla che ha vinto 1-0 nella trasferta di Milano contro l’Alcione. Un traguardo non impossibile per il Vis Nova.

Bene anche la Folgore Caratese che in casa dalla Real Calepina s’è imposta 0-1 con un gol al 40’ della ripresa da parte di Ciko. Positivo pareggio anche del Leon Vimercate 2-2 contro l’ostico e arcigno Sona. I brianzoli sono riusciti ad agguantare il pareggio a tempo scaduto (47’ della ripresa) con un calcio di rigore trasformato da Villa. Un punto prezioso per gli arancionero che si attestano a metà classifica.

