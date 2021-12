Calcio Serie C: il Seregno torna con un punto da Piacenza Un autogol di Juri Gonzi nei minuti di recupero permette al Seregno di tornare con un punto in Brianza dalla trasferta sul campo del Piacenza.

Un’autorete di Juri Gonzi al 48’ del secondo tempo ha regalato al Seregno un punto prezioso sul campo del Piacenza. L’1-1 finale ha premiato la coraggiosa prestazione della squadra allenata da Alberto Mariani, che nel primo tempo ha avuto il solo torto di non concretizzare nemmeno una delle molte occasioni costruite.

Nella ripresa, con la nebbia che man mano si è impadronita del palcoscenico, impedendo al pubblico di vedere cosa stava accadendo sul terreno di gioco, gli emiliani hanno rotto il ghiaccio al 13’, quando l’onnipresente Tito Parisi da destra ha imbeccato Edgaras Dubickas, che da un passo ha realizzato.

La reazione brianzola è stata immediata e, come detto, ha prodotto il frutto sperato in pieno recupero, quando un colpo di testa di Mattia Scognamiglio è stato respinto da Leandro Pratelli, con Gonzi che da un passo, nel tentativo di anticipare Iacopo Cernigoi, ha infilato la sua porta. La divisione della posta ha permesso ai lombardi di salire a quota ventitre punti al termine del girone di andata, ad una sola lunghezza di distanza dalla zona playoff e con tre punti di margine sulla zona playout. Un risultato tutto sommato soddisfacente, considerando che il Seregno è una neopromossa e le tante vicissitudini che in questi mesi l’ambiente ha affrontato, con l’allontanamento del direttore generale Ninni Corda, di cui i mass media si sono occupati in abbondanza recentemente.

Il tocco nella sua porta di Gonzi, che ha determinato il pareggio (foto Alessio Morgese-pagina Facebook Seregno calcio)

«Adesso siamo più sereni rispetto a prima -ha commentato negli spogliatoi il portiere Ermanno Fumagalli, ex osannato a Piacenza-. Oggi non siamo del tutto contenti, perché nel primo tempo avremmo dovuto andare in vantaggio. Ma il risultato è comunque importante, poiché ci ha consentito di tenere dietro in classifica i nostri avversari». Ora il Seregno chiuderà il suo percorso nel 2021 martedì 21 dicembre, quando alle 14.30 al Ferruccio sarà di scena la Triestina, nel turno di apertura del girone di ritorno. Mancheranno Gioacchino Galeotafiore e Matteo Mandorlini, diffidati ed ammoniti a Piacenza.

