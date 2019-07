Calendario serie C Monza 2019-20 (Foto by Chiara Pederzoli)

Calcio, serie C: il calendario del Monza nel girone A Il campionato del Monza comincia in trasferta: il 25 agosto sul campo della Pro Patria Busto Arsizio. La Lega giovedì ha ufficializzato il calendario del girone A della serie C 2019-20. Trasferta anche per il Renate a casa della Giana.

Calcio d’inizio in trasferta per il campionato 2019-20 del Monza: il 25 agosto sul campo della Pro Patria a Busto Arsizio per la prima giornata del Girone A. La Lega giovedì ha ufficializzato il calendario. Prima casalinga allo stadio Brianteo l’1 settembre per Monza-Novara.

Alla terza giornata, l’8 settembre, la trasferta a Como e poi di nuovo in casa con la Pro Vercelli. Il 22 settembre il derby con il Lecco (in trasferta), il 27 ottobre il derby della Brianza col Renate (ritorno il 15 marzo).

La sfida alla Juventus Under 23 è il 29 settembre in trasferta per la settima giornata. Il turno precedente Monza in casa con la Robur Siena, quello seguente in trasferta ad Arezzo.

Debutto in trasferta anche per il Renate, a casa della Giana Erminio. L’1 settembre c’è Renate-Pontedera.

Due le soste previste: il 29 dicembre e il 5 gennaio e quattro turni infrasettimanali. Ultima giornata il 26 aprile.

SCOPRI e SCARICA IL CALENDARIO DEL MONZA

SCOPRI e SCARICA IL CALENDARIO DEL RENATE



SCOPRI e SCARICA IL CALENDARIO DEL GIRONE A

© RIPRODUZIONE RISERVATA