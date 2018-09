Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il neo presidente del Vicenza aspetta Berlusconi in Veneto per assistere a Vicenza-Monza

Calcio, Rosso (Diesel): «L’acquisto del Monza? Berlusconi è innamorato del calcio» Renzo Rosso, “Mister Diesel”, noto marchio di abbigliamento e presidente del Vicenza (da giugno, dopo che il club era fallito), ha annunciato che Silvio Berlusconi assisterà alla sfida tra la formazione brianzola e quella veneta, entrambe le girone B di serie C, allo stadio Menti e ha aggiunto di non essere sorpreso dell’acquisto.

È rimbalzata su vari organi di stampa la notizia che Renzo Rosso, “Mister Diesel”, noto marchio di abbigliamento e presidente del Vicenza (da giugno, dopo che il club era fallito), oltre che del Bassano, ha annunciato che Silvio Berlusconi, neo proprietario del Calcio Monza, gli ha promesso che assisterà alla sfida tra la formazione brianzola e quella veneta, entrambe le girone B di serie C, allo stadio Menti.

Del resto Rosso e Berlusconi hanno assistito spesso assieme alle partite del Milan, fianco a fianco allo stadio Meazza. «Vorrà dire che questa volta ognuno tiferà per la sua squadra» ha detto lo stilista, che ha aggiunto di non essere sorpreso che Berlusconi sia rientrato nel mondo del calcio in quanto, sue parole: «è un ’malato del pallone’, troppo innamorato di questo sport».

