Calcio, nel weekend delle brianzole vittorie per Folgore Caratese e Seregno, stop per il Giussano

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta, due brianzole in vetta alle classifiche dei rispettivi gironi di serie C e serie D. È il bilancio del weekend di campionato che in serie C ha chiuso il girone d’andata.

Nel girone A della C il Renate nell’anticipo ha pareggiato 1-1 sul campo della Lucchese chiudendo l’andata col dodicesimo risultato consecutivo e a + 5 sul Como, che ha vinto in casa col Novara e sarà l’avversario del 25 gennaio.

In serie D, nel girone A la Folgore Caratese ha battuto il Casale per 1-0 con rete al 95’ di Kouda. Ed è salita a 18 punti.

Nel girone B il Seregno ha rifilato quattro gol al Real Calepina (4-2). Stop invece con uguale punteggio per la Vis Nova Giussano in casa con la Casatese, che è terza in classifica dietro a Seregno e Crema.

In serie B pari tra Monza e Cosenza con i biancorossi due volte in vantaggio e molto amaro in bocca alla fine.

