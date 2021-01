Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Serie B, Brocchi dopo il 2-2 tra Monza e Cosenza: «Andava gestita diversamente»

Pareggio 2-2 con il Cosenza per il Monza all’U-Power Stadium. Un risultato maturato nonostante il doppio vantaggio ottenuto con i gol di Barillà e Gytkjaer. Per una volta, quello che l'attacco crea, lo disfa la difesa: fissano il punteggio l'autorete di Paletta e lo svarione di Bettella che lascia campo libero a Tremolada. Per il Monza sono due punti persi.

Emerge anche dalla parole di mister Brocchi: «L’avevamo messa dalla nostra parte, andava gestita diversamente». LEGGI la cronaca della partita (VAI)

Diego Marturano

Altri articoli