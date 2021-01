Calcio, serie C: dodicesimo risultato utile per il Renate, il 25 gennaio big match col Como Dodicesimo risultato positivo per l’Ac Renate che chiude il girone d’andata in testa alla classifica della Serie C con 42 punti. In trasferta a Lucca ha pareggiato 1-1, il 25 gennaio big match col Como.

Non si ferma la striscia di risultati utili del Renate, nonostante il pareggio nello scontro testa-coda dell’ultima giornata di andata della serie C. Sabato in trasferta le pantere hanno pareggiato 1-1 con la Lucchese senza trovare la rete per spuntarla: un punto per salire a quota 42, dodicesimo risultato utile consecutivo.

Al vantaggio di Rada all’8’, hanno risposto i padroni di casa al 17′ su rigore con Marcheggiani.

“Moderatamente soddisfatto perché avremmo voluto aggiungere altri 3 punti. Ma la squadra ha lottato fino all’ultimo secondo, e non posso rimproverare loro nulla. Continuiamo a muovere la classifica, su campi come quelli di oggi, non sarà facile per nessuno”, ha commentato mister Aimo Diana.

Prossumo impegno il 25 gennaio allo stadio Sinigaglia contro il Como secondo in classifica.

