Calcio: l’Ac Monza a San Siro contro il Milan, tutti i convocati

Dopo 33 anni il Monza torna a San Siro per incontrare il Milan. Quello di sabato 5 settembre sarà solo un test di preparazione ma il potenziale evocativo del match è elevatissimo, un po’ per i trascorsi milanisti della proprietà di Silvio Berlusconi, un po’ per il doppio filo che da sempre lega l’amministratore delegato Adriano Galliani ai colori biancorossoneri, un po’ perché la gara rappresenterà uno straordinario antipasto di quello che in futuro potrebbe trasformarsi da scontro amichevole a sfida ufficiale.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45 e il Cittadino sarà in diretta dal Meazza di Milano per raccontare l’evento e la partita.

Al termine dell’allenamento di rifinitura di ieri, Brocchi ha convocato 23 giocatori: Lamanna, Donati, Anastasio, Rigoni, Fossati, Bellusci, Chiricò, Barberis, D’Errico, Finotto, Sommariva, Mosti, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Gliozzi, Maric, Paletta, Sampirisi, Lepore, Lombardi, Machin. Assenti Gytkjaer, a riposo precauzionale per affaticamento, oltre a Colpani e Mota Carvalho, impegnati con le rispettive Nazionali. Dall’altra parte, tanta curiosità per vedere in campo il nuovo Milan di Pioli e soprattutto Zlatan Ibrahimovic contro la squadra che, tra sogno e realtà, l’ha corteggiato per tutta l’estate e che potrebbe tornare a farsi viva tra dodici mesi in caso di promozione in Serie A.

