Calcio, la domenica delle brianzole: vittorie in trasferta per Renate (serie C), Folgore Caratese e Seregno (serie D) In serie C prima vittoria per il Renate che espugna Grosseto con gol di De Sena. In serie D successi esterni per Folgore Caratese e Seregno, stop per Vis Nova Giussano.

Eliminato in Coppa Italia dall’Empoli che poi ha fatto 0-0 col Monza in serie B, il Renate si è ributtato sul campionato cogliendo la prima vittoria nella stagione di serie C contro il Grosseto. Continuità dei segnali positivi già annotati in settimana (a Empoli sconfitta 2-1: 16’, 80’ Merola (E), 89’ Galuppini): a Grosseto le pantere di Aimo Diana, alla quarta partita in dieci giorni, hanno vinto con un tuffo di testa vincente di Carmine de Sena al 15’ della ripresa. Primi tre punti in campionato per i brianzoli.

In serie D due vittorie e una sconfitta per le brianzole.

Nel girone A vittoria in trasferta della Folgore Caratese per 2-1 sul campo del Saluzzo per salire a 4 punti in classifica: reti di Valagussa al 7’ e Macrì al 39’. Nel finale i padroni di casa hanno accorciato le distanze al 78’ (Carli).

Nel girone B, vittoria al 90’ per il Seregno a casa della VirtuCiserano e stop per 5-0 in casa per la Vis Nova Giussano contro la capolista Crema (a punteggio pieno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA