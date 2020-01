Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, la diretta live di Monza-Pro Patria Gli aggiornamenti in diretta della sfida di mercoledì sera tra Monza e Pro Patria al Brianteo. Tra i convocati di mister Brocchi c’è anche il nuovo acquisto Dany Mota. Ritorna capitan D’Errico.

C’è anche il nuovo acquisto Dany Mota, l’attaccante arrivato a inizio settimana dalla Juventus Under 23, tra i 24 convocati di mister Brocchi per il recupero della 20esima giornata del campionato di serie C saltata a dicembre. Da segnalare il ritorno di capitan D’Errico (infortunio alla mano). Il Monza sfida la Pro Patria dopo l’1-1 domenicale contro il Como, partita che ha fatto segnare il record stagionale con 6.566 spettatori. Si gioca allo stadio Brianteo, fischio d’inizio alle 20.45.

I convocati sono: Lamanna, Sommariva, Del Frate; Anastasio, Bellusci, Marconi, Scaglia, Negro, Paletta, Lepore; Galli, Fossati, Morosini, D’Errico, Iocolano, Armellino, Rigoni, Lombardi; Chiricò, Brighenti, Finotto, Rauti, Mota, Gliozzi.

LA PRESENTAZIONE

