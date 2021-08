Calcio, il Vis Nova Giussano fa 2-2 nel test con l’Alcione Milano Test match per il Vis Nova Giussano. Dopo la vittoria nel trofeo del Centenario, i verdenero hanno pareggiato 2-2 con l’Alcione Milano, subendo il pari su rigore nei minuti di recupero.

Un’altra prestazione positiva per il Vis Nova Giussano. L’amichevole di domenica pomeriggio disputata al centro sportivo Stefano Borgonovo contro la neo promossa in serie D, Alcione Milano, è terminata con un pareggio 2-2, medesimo risultato ottenuto con l’altra parigrado, l’Arconatese. La partita è stata piacevole e ben disputata da entrambe le contendenti che hanno già espresso un buon gioco manovrato e con azioni offensive degne di nota.

I verdenero brianzoli al termine del tempo regolamentare erano in vantaggio per 2-1, ma nei minuti di recupero gli orange milanese hanno ristabilito l’equilibrio trasformando il secondo rigore al 92’ con Jukaj. E sempre con la massima punizione erano passati in vantaggio al 22’ con Manuzzi, a seguito di una mischia confusa in area per un possibile fallo di Proserpio. I brianzoli avevano riequilibrato il punteggio, prima dell’intervallo al 43’ con lo stesso Proserpio pronto a respingere in rete una palla non trattenuta dal portiere Vinci su gran tiro di Ballabio.

I padroni di casa, passavano in vantaggio al 15’ della ripresa con Calmi abile a sfruttare un lungo linea di Valtulina. Poi entrambe le compagini hanno iniziato la serie di cambi tanto da far entrare tutti e ventidue in lista. Soddisfatti della prova gli allenatori Marco Caddeo per il Vis Nova e Giovanni Cusatis per l’Alcione. Il Vis Nova tornerà sul rettangolo di gioco di casa, sabato 4 settembre, alle 16, contro la Caronnese.

