Calcio, il video di Ibra che tifa FCD Muggiò: «Ciao, forza e in bocca al lupo» Un tifoso speciale per l’FCD Muggiò: è Zlatan Ibrahimovic, che ha registrato un video che è rimbalzato nelle chat dei genitori e su facebook.

Ibra tifa Muggiò. E se lo dice lui, Zlatan in persona, è impossibile non credergli.

«Ciao Muggiò sono Ibra: forza Muggiò! In bocca al lupo! State bene, ciao»: è questo il videomessaggio di saluto che mercoledì – grazie a Gianluca Milicia - è rimbalzato prima nelle chat dei genitori e dei giocatori delle squadre delle giovanili dell’FCD Muggiò e poi sul web, sulla pagina Facebook della società gialloblu, suscitando entusiasmo nei più piccoli e commenti divertiti tra i più grandi.

D’altra parte Zlatan Ibrahimovic, 40 anni, attualmente in forza al Milan, mette d’accordo tutti, visto che in Serie A ha giocato in tutte le squadre più blasonate del campionato, dove ha realizzato 154 gol tra Juve, Inter e Milan (in 264 presenze), senza contare la carriera all’estero: 113 gol in Ligue 1 col Psg (in 122 presenze) 17 gol in Premier col Man United (in 33 presenze) 16 gol nella Liga col Barcellona (in 29 presenze) 53 gol con i Los Angeles Galaxy (58 presenze). Un mix di tecnica, prepotenza fisica e intelligenza tattica che ne fanno uno dei giocatori più forti di tutti i tempi: «Io sono Zlatan. Voi chi diavolo siete?». E dopo Jeda, chissà che il presidente Luciano Pace non ci faccia un pensierino.

