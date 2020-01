Calcio, il Seregno perde in casa 0-1 contro il NibionnOggiono Ennesima occasione sprecata per il Seregno, in una stagione molto diversa fin qui da quella che era stata immaginata alla vigilia. Al Ferruccio, nell’anticipo della seconda giornata di ritorno, gli azzurri hanno ceduto 1-0 al NibionnOggiono

Ennesima occasione sprecata per il Seregno, in una stagione molto diversa fin qui da quella che era stata immaginata alla vigilia. Al Ferruccio, nell’anticipo della seconda giornata di ritorno, gli azzurri hanno ceduto 1-0 al NibionnOggiono, riuscendo ad esprimersi su livelli discreti soltanto nel primo tempo.

Il tecnico Gjorgiev in panchina

Con Galimberti in porta al posto degli infortunati Lupu e Colantonio, senza gli squalificati Borghese e Gregov e con il reintegrato Luoni solo in panchina, i padroni di casa sono partiti forte, con La Camera che subito ha sfiorato il palo dalla distanza e Bonaiti che poi ha chiesto invano un rigore, per un contatto con Arrigoni. Al 17’, su un cross di Zoia dalla fascia mancina, Lucatti si è esibito in una semirovesciata spettacolare, che però è terminata centralmente tra le braccia di Guarino. Nel finale della frazione, prima Tremolada, con un sinistro in coda ad una progressione da applausi, e poi Isella, con una girata mancina su cross di Gambazza, hanno fatto capire che la musica stava cambiando. Dopo l’intervallo, gli ospiti hanno rotto il ghiaccio al 6’ con Tremolada: l’ex mantovano ha raccolto una respinta di Galimberti su Iori e con una botta potente sotto la traversa ha insaccato.

Il gol decisivo di Tremolada



La marcatura subita ha spento i locali, che in un paio di occasioni hanno rischiato clamorosamente di incassare il raddoppio. Il tecnico Gjorgiev, all’esordio sulla panchina del Ferruccio come responsabile della squadra, nel finale ha provato ad aumentare il peso offensivo dei suoi, inserendo prima Artaria e poi Blazevic, ma la speranza di rimonta è rimasta sulla carta. A ridosso dello scadere, i seregnesi hanno sfiorato il pari in rapida successione con Lucatti, che ha uncinato un traversone di Zoia, ma non è riuscito ad inquadrare la porta, e poi con Tomas, che di testa ha spedito a lato da sottomisura. L’arbitro Gangi di Enna, non molto convincente, ha quindi annullato un gol di Invernizzi, per un precedente fallo in mischia a centro area su Gambazza. Lo scivolone ha impedito a La Camera e compagni di accorciare in classifica sulla Pro Sesto, superata in casa 2-0 dal Dro ed avvicinata sensibilmente dal Legnano, corsaro invece grazie ad una prodezza di Cocuzza a Levico Terme.

Seregno-NibionnOggiono 0-1

Marcatore: 6’ st Tremolada (N).

Seregno: Galimberti, Ferrari, Tomas, Mantegazza; Invernizzi, Bonaiti, La Camera, Gazo (26’ st Artaria), Zoia; Louati (28’ st Blazevic), Lucatti. A disp.: Barlocco, Lazzaroni, Luoni, Clerici, Labas e Valsecchi. All.: Gjorgiev.

NibionnOggiono: Guarino; Panzeri, Perego, Premoli, Gambazza; Tremolada (26’ st Citterio), Losa, Arrigoni, Iori (31’ st Tagliabue); Isella, Mair (7’ st Giugliano). A disp.: Vinci, Redaelli, Basanisi, Aga, Castria e Donadio. All.: Commisso.

Arbitro: Gangi di Enna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA