Calcio: il Seregno ha l’ok per lo stadio, il derby col Renate al Ferruccio Il Seregno ha avuto l’ok per dsputare le partite di casa allo stadio Ferruccio già da domenica 19 settembre.

Il Seregno ha avuto l’ok e domenica giocherà il derby con il Renate allo stadio Ferruccio, sul terreno davvero di casa. La partita è in programma alle 17.30.

“Lega Pro e Figc, sulla scorta del positivo esito della riunione odierna della commissione comunale di vigilanza, hanno dato il loro benestare al rientro allo stadio Ferruccio del Seregno, che così potrà disputare nel suo impianto le gare casalinghe del campionato di serie C”, ha fatto sapere la società.

Per il derby sono previsti biglietti speciali al costo di 15 euro per la tribuna Vip, di 10 euro per la tribuna laterale coperta, di 5 euro per la tribuna laterale scoperta e di 10 euro per il settore ospiti. Le modalità di acquisto saranno rese note.

