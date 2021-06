Calcio: il ct Mancini richiama Matteo Pessina per Euro 2020, al posto di Sensi ko Matteo Pessina, monzese in forza all’Atalanta, è stato (ri)chiamato dal ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, per Euro 2020. L’interista Stefano Sensi ha alzato bandiera bianca per infortunio, tocca al centrocampista brianzolo.

Sembrava destinato a guardare l’Europeo dal televisore perché escluso dalla rosa titolare. In meno di ventiquattr’ore, ecco il colpo di scena: Matteo Pessina, monzese in forza all’Atalanta, è stato (ri)chiamato dal ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, per Euro 2020. Prende il posto di Stefano Sensi che giovedì 3 giugno è stato costretto ancora una volta ad alzare bandiera bianca davanti a un infortunio. Il centrocampista dell’Inter, che in stagione ha giocato poche partite proprio perché tormentato da problemi fisici, lascerà il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare accusato in allenamento. Niente Europeo per Sensi, sarà il nerazzurro di Bergamo, Pessina, ad andarci.

