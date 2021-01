Calcio, i risultati delle brianzole in serie D: pari per Folgore Caratese e Seregno, vince il Vis Nova Una giornata tutto sommata positiva per le brianzole impegnate nel campionato di serie D: il Seregno ha pareggiato per 3-3, il Vis Nova ha vinto in trasferta 1-2 mentre la Folgore Caratese ha pareggiato in casa per 1-1.

Due pareggi e una vittoria per le squadre brianzole impegnate, domenica 24 gennaio, impegnate nella tredicesima giornata del campionato di serie D. Nel girone B il Seregno ha pareggiato per 3-3 contro il desenzano Calvina. Gli azzurri hanno sempre rimontato tre volte gli avversari grazie alla doppietta di Alessandro (momento d’oro per lui dopo le quattro rete segnate domenica scorsa nel match contro il Reale Calepina) e il gol di Ricciardo. Seregno sempre primo on classifica con 25 punti, uno in più del Crema. (Per la cronaca del match del Seregno CLICCA QUI)

Tre punti pesantissimi per il Vis Nova Giussano che è riuscito a battere per 2-1 il Fanfulla in trasferta con reti di Fall e Valtulina. Per i verdenero la classifica sorride un po’ di più: sono ora in dodicesima edizione con 17 punti.

Pari casalingo invece per la Folgore Caratese, che impatta 1-1 contro il Legnano nella quindicesima di campionato: non è bastato essere passati in vantaggio con Valagussa, agli uomini di Longo, per portare a casa i tre punti. Ora i lambraioli navigano a metà classifica con 22 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA