Calcio: Silvio Berlusconi si prende tutto il Monza

Alla fine sarà 100% per la Fininvest, Berlusconi e Galliani. Il Monza, entro fine mese, come da previsioni iniziali, cambierà totalmente volto: anche se Nicola Colombo rimarrà presidente sino alla fine della stagione sportiva, ovvero al 30 giugno 2019, sarà un presidente senza quote. La due diligence ha prodotto i suoi effetti e Berlusconi e Galliani hanno deciso di rilevare per intero il pacchetto di maggioranza della società di via Ragazzi del ’99 attraverso la holding finanziaria di famiglia, Fininvest. Sarebbe questo il motivo del leggero ritardo nel confermare la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà inizialmente prevista per venerdì alle 12.30 nella sede monzese di Assolombarda; conferenza che ora potrebbe slittare a sabato o addirittura a dopo la trasferta della squadra a Ravenna, per non distogliere l’attenzione del gruppo dal campionato. La trattativa, partita meno di un mese fa, era cominciata sulla base di un 70/30, poi diventato 95/5, infine tramutato nel passaggio del 100% delle quote. La valutazione del club si aggirerebbe attorno ai 2,5/3 milioni di euro.

