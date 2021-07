Basket: Stefano Laudoni saluta Bernareggio Stefano Laudoni, classe 89, lascia la Brianza: dopo tre anni di qualità alla Vaporart Bernareggio, si accasa a Cividale del Friuli.

Titoli di coda per Stefano Laudoni a Bernareggio. Dopo tre anni, l’esterno classe 89 ha salutato la Brianza per accasarsi a Cividale del Friuli in serie B, l’anno scorso arrivata a una partita dalla A2 (sconfitta in gara-5 della finale). Con Bernareggio invece era arrivato alla bella per giocare la finale per la promozione. Ritrova coach Stefano Pillastrini con cui aveva giocato nell’Italia Under 18.

“Ci sarebbero tante e troppe cose da scrivere, ma sono sicuro che le più belle ve le ho trasmesse giocando - ha scritto il giocatore che con Bernareggio ha vinto la Supercoppa di Serie B - Sono stati 3 anni a dir poco meravigliosi, alti, bassi, vittorie, sconfitte, il tutto accomunato dal grande amore per questa maglia fin dal primo giorno. Bernareggio per me va oltre il concetto di Basket, è e rimarrà per sempre una grande famiglia e la mia seconda casa. Spero nel mio piccolo di avervi lasciato qualcosa di buono.. voi mi avete riempito il cuore. Grazie di tutto! Arrivederci”.

