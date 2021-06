Basket: Bernareggio chiama in panchina Matteo Cassinerio, Cardani vola in A2 Cambio sulla panchina della Pallacanestro Bernareggio 99: Matteo Cassinerio prende il testimone da Marco Cardani.

Cambio sulla panchina della Pallacanestro Bernareggio 99: la società ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Matteo Cassinerio. Prende il testimone da Marco Cardani, arrivato con la squadra a una partita dalla finalissima per la promozione in serie A2.

Salto di categoria per Cardani, reduce da due anni ad altissimi livelli in B1 che hanno regalato in inverno la vittoria della Supercoppa Centenario: allenerà l’Orlandina in serie A2.

Cassinerio, classe 1983 di Sondrio, è cresciuto con gli Stings Mantova “passando da Responsabile Minibasket fino a diventare primo Assistant Coach in serie A2, oltre che Capo Allenatore della C Silver e dell’Under 18 del San Pio X, società satellite degli Stings. Contemporaneamente ha ricoperto anche il ruolo di Coordinatore dell’attività giovanile della Pallacanestro Mantovana”, fa sapere la società brianzola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA