(Foto by Paolo Volonterio)

Basket: La squadra nazionale under 15 della Francia che ha vinto il torneo dell'amicizia disputato a Seregno ( foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Basket: alla Francia il Torneo dell’Amicizia di Seregno per nazionali Under 15, Italia terza La nazionale Under 15 della Francia ha vinto, con pieno merito, la nona edizione del Trofeo dell’amicizia che si è disputato al palaSomaschini di Seregno dal 4 al 6 luglio. Terza l’Italia di Gregor Fucka.

La nazionale Under 15 della Francia ha vinto, con pieno merito, la nona edizione del Trofeo dell’amicizia che si è disputato al palaSomaschini di Seregno dal 4 al 6 luglio, con protagonisti Italia, Spagna e Grecia. La manifestazione è stata organizzata da basket Seregno.

I “galletti” non hanno avuto rivali, dimostrandosi una squadra molto forte, compatta e capace di esprimere un gioco molto piacevole, veloce ed efficace al tiro. All’esordio nella prima giornata la Francia ha superato la Spagna per 78 a 62, mentre l’Italia di Gregor Fucka prevaleva sulla modesta Grecia per 85-47.

Basket: al torneo dell'Amicizia di Seregno terzo posto per l'Italia ( foto Volonterio)

(Foto by Paolo Volonterio)



Nella seconda giornata: Spagna- Grecia 101-50; Italia-Francia 65-88; sabato 6: Grecia-Francia 42-68, e la Spagna aveva buon gioco sull’Italia per 91-60.

Basket: la Spagna si è classificata al secondo posto al torneo dell'amicizia ( foto Volonterio)

(Foto by Paolo Volonterio)



Un trofeo che ha visto l’ottimo grado di preparazione della scuola transalpina e quella iberica, che hanno schierato giocatori molto dotati, ma soprattutto in possesso di un’ottima tecnica, determinati e sempre precisi al tiro. L’Italia nei loro confronti deve ancora molto crescere, ma si è consolata con la prestazione di Matteo Visentin, forse il miglior giocatore del torneo che milita nella Stella Azzurra Roma. Contro la Spagna Visentin ha realizzato 16 punti seguito da Nicolò Moretti (11) e dal canturino Gabriele Tarallo (10). Nelle fila degli iberici il miglior tiratore assoluto è stato Aaron Ganol, autore di 26 punti.

È la seconda volta consecutiva che Seregno ospita il Trofeo dell’amicizia. La prima volta era stato nel 2015, in occasione della quinta edizione con protagonista assoluta la Spagna con l’Italia che aveva chiuso al posto d’onore.

Basket: la Greciaquarta al torneo dell'amicizia che si è chiuso sabato 6 luglio al palaSomaschini di Seregno (foto Volonterio)

(Foto by Paolo Volonterio)

