Atletica, Tortu e Aceti al raduno nazionale delle staffette

Chiamata azzurra per Filippo Tortu e Vladimir Aceti, convocati al raduno nazionale delle staffette al centro di Formia dal 14 al 20 marzo in preparazione delle World Relays di Chorzow (Polonia) in programma l’1 e il 2 maggio 2021. Il primatista italiano Tortu deve ancora conquistare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo con la 4x100, non ancora promossa nonostante il record italiano corso ai Mondiali di Doha; Aceti invece si era già qualificato con la 4x400 che aveva conquistato la finale a Doha. Rincorsa olimpica anche per la 4x400 donne e la 4x400 mista.

Tra i 32 convocati (17 uomini e 15 donne) spicca la presenza del fresco campione d’Europa dei 60 metri Marcell Jacobs (Fiamme Oro), del caratese delle Fiamme Gialle che in inverno ha superato il covid e ha saltato gli Italiani e gli Europei indoor, il recordman nazionale dei 400 metri Davide Re (Fiamme Gialle).

Al lavoro anche gli altri staffettisti della 4x100 Davide Manenti (Aeronautica) e Federico Cattaneo (Aeronautica) e il duecentista Eseosa Desalu (Fiamme Gialle). Tra i quattrocentisti anche i finalisti mondiali della staffetta di Doha Matteo Galvan (Fiamme Gialle) e Edoardo Scotti (Carabinieri) per riprendere la corsa dopo la sfortunata prova di squadra agli Europei.

