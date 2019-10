Mondiali di atletica a Doha: alla 4x100 con Filippo Tortu non basta il record italiano per la finale (e le Olimpiadi) Mondiali di atletica a Doha: alla 4x100 con Cattaneo, Jacobs, Manenti e Filippo Tortu non basta il nuovo record italiano in 38”11 per la finale. Italia prima degli esclusi. Respinto il ricorso.

Ai Mondiali di atletica leggera di Doha non è bastato il nuovo record italiano per qualificare la staffetta 4x100 maschile alla finale, che avrebbe promosso anche alle Olimpiadi di Tokyo. Il quartetto con Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu in ultima frazione ha volato sulla pista dello stadio Khalifa e con cambi precisi e puliti ha chiuso quarta con il tempo 38”11 che ha migliorato il precedente record del 2010 (38”17). Davanti Gran Bretagna (37”56), Brasile (37”90) e Stati Uniti (38”03). Dietro la Giamaica.

Come sempre quando si parla di staffette non sono mancati gialli e squalifiche: nel dopo gara gli azzurri si sono dichiarati contenti per il record italiano, ma anche molto dispiaciuti per la mancata finale. Tortu invece ha rivelato di essere stato colpito durante il passaggio di testimone per la sua volata dagli Stati Uniti che avrebbero anche cambiato in modo irregolare. Presentato un ricorso che però è stato respinto e ha confermato i piazzamenti.

