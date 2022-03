Atletica: podio per Lambrughi e Aceti sui 400 e Bellò sugli 800 metri agli Italiani indoor

Due argenti e un bronzo per i brianzoli ai campionati italiani assoluti indoor ad Ancona. In gara Vladimir Aceti e Mario Lambrughi sui 400 metri e Elena Bellò sugli 800.

Sui 400 metri Aceti campione in carica ha ceduto lo scettro a Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), primo in 46”87 al fotofinish in gran rimonta nel finale all’esterno sul vedanese della Riccardi Lambrughi. Terzo il giussanese delle Fiamme Gialle che non è riuscito a scendere sotto i 47 secondi con due prestazioni praticamente equivalenti tra batteria (47”18) e finale (47”17).

Atletica Italiani indoor Ancona Bellò fa l’andatura, Sabbatini passerà sull’ultimo rettilineo - foto Francesca Grana/Fidal

Bella battaglia sugli 800 metri femminili: è stato da subito un testa a testa tra Bellò, la vicentina trasferita a Giussano sotto l’ala di Alessandro Simonelli (che allena anche Aceti), e la specialista del mezzofondo Gaia Sabbatini. Ha prevalso la teramana con un sorpasso di forza al cordolo sul rettilineo finale, dopo aver inseguito per tre giri e mezzo. Ma entrambe hanno fermato il cronometro sotto al minimo per i Mondiali indoor di Belgrado: 2’01”07 per la campionessa italiana e 2’01”45 per la seconda (quarto tempo italiano di sempre).

Gli assoluti indoor hanno vissuto per due giorni sull’entusiamo per la presenza in pista del campione olimpico Marcell Jacobs, che non ha tradito le attese sui 60 metri e ha conquistato il secondo titolo consecutivo (quello dell’anno scorso lo aveva sfilato a Filippo Tortu) col tempo di 6”55.

Scintille anche sui 60 femminili con la ventiduenne Zaynab Dosso brava a tornare a casa, in Emilia, con titolo e record italiano (7”16).

