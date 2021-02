Atletica paralimpica, Antonella Inga premiata con la medaglia della Luna del Comune di Monza Campionessa italiana paralimpica del salto in lungo, con record personale, Antonella Inga aggiunge alla bacheca dei trofei anche la medaglia della Luna: è stata premiata dal Comune di Monza per “forza, coraggio, determinazione, passione. Con un solo obiettivo: non porsi limiti”.

Il sindaco Dario Allevi e l’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni hanno consegnato ad Antonella Inga, campionessa italiana di salto in lungo indoor T12 (categoria ipovedenti gravi) la medaglia della Luna, simbolo della città di Monza. Inga, 25 anni, ha conquistato il titolo tricolore lo scorso 23 gennaio ad Ancona dove si sono svolti i campionati italiani paralimpici assoluti indoor.

L’atleta monzese ha gareggiato per l’associazione «Freemoving», polisportiva per persone con disabilità visiva da lei fondata nel 2016 e di cui oggi è presidente. La vittoria ottenuta nel capoluogo marchigiano è un risultato importante per ottenere il pass per le Paralimpiadi di Tokyo e per tentare di avvicinare le prime sei posizioni del ranking mondiale. Ha saltato cinque metri e due centimetri, una misura che le ha permesso di migliorare di ben ventotto centimetri il suo precedente primato.

«Antonella – hanno dichiarato il sindaco e l’Assessore - ha saputo mettere in campo tutte le sue risorse: forza, coraggio, determinazione, passione. Con un solo obiettivo: non porsi limiti. Il messaggio che la nostra atleta ci vuole mandare è chiaro: bisogna crederci. Sempre. Un messaggio diretto alle persone diversamente abili, ma non solo. Il loro coraggio è un esempio per tutti noi, nella vita privata e pubblica».

Accanto a lei la monzese Giulia Gargantini, 27 anni, in funzione di guida, e l’allenatrice Elisa Bettini, di Arcore, che dal 2003 al 2013 è stata eptatleta nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre con diverse presenze in Nazionale ed è anche guida ed assistente di Arjola Dedaj, con la quale nel 2016 ha partecipato alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro.

