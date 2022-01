Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Atletica: la carica dei 2mila nelle Groane per il Cross per tutti Domenica 30 gennaio la seconda tappa del Cross per Tutti approda a Cesano Maderno. Chiuse le iscrizioni risultano iscritti ben 2.200 atleti che si sfideranno sul percorso disegnato nel Bosco delle Groane.

Il maggior aumento dei concorrenti si registra nelle gare del settore giovanile, soprattutto negli Esordienti, proprio la categoria che più ha patito le quarantene e le vigilanze attive in questo inizio d’anno.

Al netto delle defezioni da Covid dell’ultimo minuto, riflettori accesi soprattutto sulla gara femminile. È attesa alla partenza Silvia Gradizzi (CUS Pro Patria Milano), valdostana di Gignod, l’anno scorso stella della categoria juniores. Per lei ci fu il titolo italiano nei 3000 metri e poi la finale ai Campionati europei under 20 di Tallin. Dalla Valle d’Aosta anche la sua compagna di squadra Laura Segor, junior.

Nella sfida under 20 si aggiungono Camilla Galimberti (Bracco) e Cecilia Terrani (Team-A Lombardia), tra le Allieve ecco Sofia Candio (Euroatletica 2002) e Iolanda Donzuso (Milano Atletica). Tutte contro Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team), vincitrice della prima gara a Canegrate.

Nella gara uomini Elite proverà a replicare il successo di domenica scorsa anche il biellese Umberto Contran (Bugella Sport). Il ruolo di primo avversario questa volta va a Carlo Bedin (Team-A Lombardia), alla prima gara da under 23, l’anno scorso 15:20 nei 5mila.

Appuntamento alle ore 9 nel Centro sportivo di via Martinelli a Cesano Maderno su un percorso disegnato nella brughiera delle Groane.

