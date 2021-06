Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Atletica, Filippo Tortu terzo a Ginevra Nei 100 metri ha ottenuto 10.30, alle spalle del francese Fall (10.26) e del keniano Odhiambo (10.29), avversari dal palmarès nemmeno paragonabile a quello del velocista brianzolo (Gs.Fiamme Gialle).

Un passo indietro rispetto all’esordio di Rieti, probabilmente un paio in confronto alle attese. Filippo Tortu non ha ottenuto il risultato sperato nella gara di Ginevra, finendo terzo in 10.30, alle spalle del francese Fall (10.26) e del keniano Odhiambo (10.29), avversari dal palmarès nemmeno paragonabile a quello del velocista brianzolo (Gs.Fiamme Gialle) .

L’analisi della gara, purtroppo, è presto fatta: avvio da rivedere, seguito da una complicata - e sfortunatamente infruttuosa - per la ricerca della giusta combinazione tra frequenze ed ampiezze. Il tutto, reso ancor più difficile dalla disperata necessità di acciuffare gli avversari scappati via allo sparo. Tre centesimi dietro Tortu, l’altro azzurro Hillary Polanco Rijo che ha fermato a 10.33 il cronometro.

